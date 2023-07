Slachtoffer van zijn eigen populariteit: Noa Lang kan bij PSV fluiten naar nummer 10

Eredivisie Sport weer zonder fans in Nederland na nieuwe coronamaat­re­ge­len, KNVB reageert woest: “Voetbal is niet het probleem, maar wordt wel gestraft”

De komende drie weken zal er in Nederland geen publiek meer toegestaan zijn bij sportwedstrijden- en trainingen. Dat is een van de maatregelen van de Nederlandse overheid om verdere besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Onder meer de Nederlandse nationale voetbalploeg en de Nederlandse hockeyers, die in de Pro League tegen België spelen, moeten het zonder fans stellen. De KNVB, de Nederlandse voetbalbond, reageert furieus op de nieuwe maatregelen: “Wij zijn opnieuw de dupe van een falend overheidsbeleid.” Zij denken nu aan uitstel van enkele speelrondes.