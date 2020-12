Scoren op zaterdag, in de cel op zondag: Ajax-speler Promes opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij steekpartij, aanvaller ontkent

Dat ene filmpje achtervolgt hem in Nederland nog altijd. Die selfievideo in de lift naar zijn penthouse waarin hij in een rapperstaaltje pocht met zijn tatoeages en de nieuwe kleertjes, juwelen en sneakers die hij gescoord heeft: “Wanneer ik uit mijn osso ga, is het straight money blowen.” Vrij vertaald uit de straattaal: wanneer ik het huis uitga, laat ik de centen rollen.

Op het moment dat hij het filmpje schiet, is Promes geen twintig jaar oud. De jongen met Surinaamse roots is jeugdspeler bij FC Twente. En nooit is het de bedoeling geweest dat de beelden het brede publiek zouden zien. Dat doen ze na datum toch. In 2015, wanneer hij Twente voor 15 miljoen euro verruild heeft voor Spartak Moskou, gaat het viraal. Zijn imago is gemaakt. Promes krijgt de stempel van verwende prof. Een show-off. Reputatie die hij op sociale media blijft bestendigen. Veel blingbling: opzichtige auto’s, merkkledij en dure horloges. De selfmade miljonair.

Op een familiefeest

De zorgen van vandaag zijn echter van een ander kaliber dan die van vijf jaar geleden toen Nederland de patser ontdekte. Zijn prestaties de voorbije maanden kenden een serieuze dip, maar sinds gisterochtend is er een geest uit de fles. Promes, 47-voudig international voor Oranje, zit in voorhechtenis op verdenking van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Hij riskeert vier jaar cel.

Eind juli vindt er een groot familiefeest plaats in de loods van zijn eigen kledingbedrijf MASK QP in Abcoude, rand van Amsterdam. Om onduidelijke reden ontstaat er tijdens de party een hevige ruzie met een familielid. Volgens een tipgever van de politie zou Promes een mes hebben bovengehaald en zijn neef serieus hebben verwond aan de knie. Bij monde van zijn advocaat ontkent hij alle betrokkenheid: “Op het moment van het incident was hij niet eens aanwezig.” Wordt vervolgd. Tot nader bericht blijft de vader van drie in de cel.

Ondanks tegenslag en zijn air heeft Promes een meer dan degelijke carrière gemaakt. Een titel met Spartak in Rusland en zijn eerste oproeping voor Oranje als zijn persoonlijke hoogtepunten - het shirt van zijn eerste interland hangt bij zijn mama in de gang. Aan haar heeft hij naar eigen zeggen zijn loopbaan te danken. In een zijproject als rapper looft hij zijn moeder met de song ‘Mama made me.’ Het is zij die hem aanmoedigt zijn droom te blijven najagen wanneer Ajax hem op zijn zestiende wegstuurt.

Aan zijn talent ligt het niet. Bij de Ajaxjeugd bestempelen ze hem als onhandelbaar. Te veel met andere zaken bezig. Te grote mond. “Ik was een ettertje”, zou hij daar in een openhartig interview met de Volkskrant over zeggen. “Ik dacht dat ik alles beter wist. En dat ik alles was. Kwam door mijn trots. Ik schiet altijd in de verdediging. Ik ben opgegroeid op de straat in Amsterdam. Daar moet je voor alles vechten.”

Tweede kans

Promes overweegt de brui eraan te geven: “Mijn hele leven was Ajax.” De klap inspireert hem. Hij grijpt zijn tweede kans. Via Haarlem, FC Twente en een uitleenbeurt aan Go Ahead versiert hij een transfer naar Moskou. Met een tussenstop in Sevilla belandt hij in de zomer van 2019 weer in zijn stad, bij de club van zijn hart - Ajax. Die waar hij als ballenjongen trouw achter het doel zat. Onder de trainer (Erik ten Hag) die hem destijds bij Go Ahead op het juiste spoor zette. De cirkel is rond. Hij belooft een andere Quincy. Minder die wilde straatjongen van toen.

Een uit de hand gelopen ruzie legt zijn toekomst bij Ajax mogelijk voor de tweede keer op de lijn. Zou de club zijn amateur-hiphopper voldoende hebben gewaarschuwd voor de zware jongens uit het rappermilieu die tot zijn vriendenkring horen?

