“Schreuder rot op”: ex-Clubcoach nog meer onder vuur nu Ajax eens niet op kop staat in de Eredivisie

Na de tegengoal van Million Manhoef begon het gemopper in de Johan Cruijff Arena toe te nemen. “Schreuder rot op”, klonk er net als afgelopen zondag in de topper tegen PSV. Schreuder maakt zich er niet druk om en richt zich naar eigen zeggen op zijn ploeg. “Het is ook niet aan mij. Dit hoort bij de voetballerij en we weten hoe het kan gaan. Ik ben bezig met het team en vind dat ze een goede reactie hebben gegeven vandaag. Dat je deze wedstrijd alleen niet wint, is heel teleurstellend.”

“De uitslag is absoluut niet goed”, vervolgde Schreuder bij ESPN. “Maar de spelers hebben wel een drive laten zien. We zitten gewoon in de hoek waar de klappen vallen. Gelet op de kansen had het ook 8-2 kunnen worden. Maar het klopt dat we ook twee keer in de omschakeling worden geklopt. Dat gebeurt ons vaker. Dat moet echt beter. Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Maar ik zou me best echt grote zorgen maken als we geen kansen hadden gekregen. Ik zag ook heel veel energie in de ploeg. Maar het zit ook niet mee.”