Rapper Boef wil ADO Den Haag kopen: “Ik bied 2 miljoen”

Eredivisie Mario Götze over zijn transfer naar PSV en de coaches in zijn carrière: “Klopp blijft één van de belangrijk­ste personen in mijn leven”

28 december In de Bundesliga streek hij zo’n tien miljoen euro per jaar op, nu trapt hij voor één vijfde van dat bedrag balletjes voor PSV. Mario Götze scoorde ooit de winning goal in de finale van het WK, maar is nu gelukkig in Nederland. “Ik wilde altijd al eens in het buitenland spelen.