Rai Vloet (ex-STVV) maakt rentree twee maanden na dodelijk verkeersongeluk onder invloed: “Walgelijk en totaal onacceptabel”

EredivisieOphef in Nederland om Heracles-speler Rai Vloet (26), in 2019 nog twee keer actief in de Jupiler League in het shirt van Sint-Truiden. De speler had in november vorig jaar een dodelijk ongeval veroorzaakt waarbij hij onder invloed was en maakte zaterdagavond al zijn rentree. Niet naar de zin van de fans. Zo’n vijftig supporters wachtten de spelersbus in Almelo op.

“Natuurlijk ben ik in mijn hoofd iedere dag bezig met het ongeluk en de tragische gevolgen daarvan”, zei de middenvelder eerder zelf over de kwestie, op de website van de club. “Ik zou willen dat ik de klok terug kon draaien.”

Vloet was in de nacht van 13 en 14 november betrokken bij een dodelijk ongeluk op de A4 in de gemeente Haarlemermeer. Een jongetje van vier kwam daarbij om het leven. Vloet zat zelf achter het stuur en er was ook alcohol in het spel. Vloet stelde op de website ook enorm mee te leven met de getroffen familie. “Voor hen vind ik het verschrikkelijk, ik leef enorm met ze mee. Wat het ook lastig maakt, is het besef dat ik mijn leven weer langzaam kan oppakken terwijl de getroffen familie dat niet kan.”

Quote We hebben alles afgewogen en op basis van wat we van hem gehoord hebben, hebben we heel plat gezegd niet overwogen hem eruit te gooien. Tim Gilissen, technisch directeur Heracles

Voor Tim Gilissen, technisch directeur van Heracles, was het de meest lastige situatie waarin hij in zijn carrière mee te maken had. “Je weegt in deze zaak alles af, elk woord. We hebben veel met Rai gesproken en juridisch advies ingewonnen. We hebben alles afgewogen en op basis van wat we van hem gehoord hebben, hebben we heel plat gezegd niet overwogen hem eruit te gooien. Ik wil wegblijven van de zin: ‘je bent pas schuldig als...’, maar dat is wel waar het hier om gaat.”

Volledig scherm Vloet in duel met Lasse Schöne van NEC. © Photo News

Moreel verwerpelijk?

De slotsom is: “Het is niet aan ons, maar aan de rechtspraak om er wat van te vinden”, gaat Gilissen verder. “We willen hem een kans geven, in afwachting van de rechtszaak. De kans is groot dat het nog maanden duurt voor er meer duidelijkheid is. Hij heeft recht op werk en aan de andere kant willen we hem weer een kans geven om zijn leven op de pakken.”

Dat mensen het moreel verwerpelijk kunnen vinden dat Vloet weer aan is gesloten bij de selectie, beseft Gilissen. “In de beginfase komt er veel emotie bij kijken, maar als het wat langer duurt, ga je rationeler te werk. Dan kijk je ook naar de wetgeving en de regels. De laatste tijd is het wat rustiger geweest, maar ik begrijp dat dit opnieuw emoties oprakelt.”

Volledig scherm Rai Vloet als speler van STVV, hier in actie tegen Beerschot © Photo News

Vloet niet mee op de bus

Zo bleek zaterdagavond. De verbazing was bij iedereen groot toen Vloet na ruim een uur spelen mocht invallen. Heracles wekte vorige week de indruk dat Vloet voorlopig alleen zou meetrainen met de groep. Vloet trainde sinds maandag weer mee met Heracles, nadat hij twee maanden ontbrak omdat hij zelf gewond raakte en een operatie moest ondergaan. De laatste weken trainde hij met een personal trainer.

Quote Wij als Vak ‘74 hebben een gesprek geëist met de club, want dit kunnen en mogen wij nooit accepteren. Schande­lijk. Supporters Heracles

En toen de bus van Heracles na de 0-0 bij NEC om 23u bij het stadion aankwam, waren er heel wat supporters op post om te protesteren. De hoofdpersoon, Rai Vloet, zat echter niet in de bus. Hij was in Nijmegen niet ingestapt. De supporters gingen dan maar in gesprek met trainer Frank Wormuth en de directeur en manager van de club. “Wij als Vak ‘74 hebben een gesprek geëist met de club, want dit kunnen en mogen wij nooit accepteren. Schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel!”, schreef een van de supportersverenigingen op Facebook. Dat gesprek gaat er vanavond ook komen.