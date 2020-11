PSV-supporters brengen massaal laatste eerbetoon aan geliefde oud-voorzitter Harry van Raaij

Voetbal Nederland­se voetbal­talk­show ‘Veronica Inside’ weer begonnen: “Jij verkracht­te het format”

12 september Extra spanning? Ongemak? Lacherig? De grote vraag was hoe de heren van Veronica Inside gisteravond zouden aftrappen in de eerste aflevering, nadat het vorige seizoen was geëindigd met een hoop opschudding.