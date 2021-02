Nergens in het buitenland spelen meer landgenoten, maar wie zijn de veelal onbekende RKC Waalwijk-Belgen?

EredivisieMeer Belgen dan sommige clubs in onze eigen competitie. Het Nederlandse RKC Waalwijk telt maar liefst zeven landgenoten, geen andere profclub doet straffer over de grenzen. Wij stellen het onbekende Belgische legioen in Nederland voor.

Ahmed Touba (22) en Cyril Ngonge (20): niet doorgebroken bij Club Brugge, wel op dreef in Nederland

Deze namen zullen, vooral bij Club-fans, nog een belletje doen rinkelen. Touba werd in de play-offs van het seizoen 2016-17 door Michel Preud’homme gelanceerd op de linksachter. Hoewel hij lang geen slechte indruk naliet, verdween hij het seizoen daarna al snel uit beeld onder Ivan Leko. Touba kwam nog in actie in beide Champions League-kwalificatiewedstrijden tegen Basaksehir, maar vergaarde in 2017-18 nog slechts 94 speelminuten.

Na uitleenbeurten aan OH Leuven en het Bulgaarse Beroe Stara Zagora trok de verdediger afgelopen zomer de deur van het Jan Breydelstadion definitief achter zich dicht. Zijn teller in Brugge bleef dus op tien wedstrijden steken. In Waalwijk, waar Touba in het centrum van de achterhoede plaatsneemt, groeide hij al snel uit tot sterkhouder. Hij miste dit seizoen nog maar één wedstrijd en scoorde twee keer. In november werd hij de eerste Eredivisie-speler in twee jaar die al zijn duels in een wedstrijd won, door in al zijn twaalf duels aan het langste eind te trekken.

Volledig scherm Ahmed Touba brak niet door bij Club Brugge, maar groeide bij RKC Waalwijk uit tot sterkhouder. © Photo News

Net als Touba slaagde ook Cyril Ngonge er niet in om de overstap naar de A-ploeg van Club Brugge te maken. De aanvaller schitterde nochtans in de Youth League in het seizoen 2018-19. In vijf wedstrijden deed hij vier keer de netten trillen, tegen Atlético Madrid (2), Dortmund en Monaco. Maar voor het eerste efltal mocht Ngonge slechts vijf keer opdraven en kwam hij niet tot scoren.

Een uitleenbeurt aan het tweede elftal van PSV, dat in de Nederlandse tweede klasse speelt, bood een uitweg. Ngonge werd er zowel op de flanken als centraal in de aanval uitgespeeld en trof zeven keer raak in de Keuken Kampioen Divisie. Niet genoeg om PSV te overtuigen de aankoopoptie te lichten, maar het trok wel de aandacht van RKC. In zijn eerste seizoen bij Waalwijk, dat hem als rechterwinger uitspeelt, leverde hij al twee goals en twee assists af in 13 wedstrijden. Voorlopig staat hij wel aan de kant met een blessure.

Volledig scherm Cyril Ngonge (rechts) schermt de bal af van Feyenoord-verdediger Haps. © Photo News

Anas Tahiri (25): kapitein op blote voeten

Als aanvoerder en steunpilaar op het middenveld is Anas Tahiri een erg belangrijke schakel voor RKC. De Brusselaar met Marokkaanse roots is nu al drie seizoenen onbetwist titularis in Waalwijk en pikt af en toe een goal of assist mee. Zo lokte hij afgelopen zomer interesse van de Turkse topclub Besiktas, maar Tahiri voelt zich goed in Nederland. “In de Eredivisie wordt, in tegenstelling tot in België, open gevoetbald. Het is de reden dat ik er verliefd op geworden ben”, vertelde hij aan het Brabants Dagblad.

Het is niet op kousenvoeten, maar op blote voeten dat Tahiri zich voetbalde tot waar hij nu staat. Hij genoot zijn opleiding in de befaamde jeugdacademie van Jean-Marc Guillou. Van daaruit stroomde hij door naar Lierse SK. Voor de Pallieters scoorde hij vijf keer in 62 optredens.

Volledig scherm Anas Tahiri in actie voor RKC Waalwijk. © Photo News

Thierry Lutonda (20): nog zoekende Anderlecht-huurling

In de allereerste wedstrijd van Vincent Kompany’s Process mocht Thierry Lutonda acht minuten invallen. Verder dan die kleine acte de présence in de openingswedstrijd van vorig seizoen kwam de linksachter niet voor paars-wit. Een uitleenbeurt aan RKC dit seizoen moest meer speelminuten bieden, maar Lutonda heeft zich nog niet in de basiself kunnen knokken. Onze landgenoot van Congolese origine verscheen nog maar drie keer aan de aftrap, maar mocht wel ook elf keer zijn opwachting maken vanaf de invallersbank.

Volledig scherm Thierry Lutonda kon nog geen basisplaats afdwingen bij RKC. © Photo News

Sebbe Augustijns (21) en Lennerd Daneels (22)

Nee, het is niet echt vreemd als u nog nooit van Sebbe Augustijns en Lennerd Daneels gehoord hebt. Beiden vervolledigden hun jeugdopleiding bij onze Noorderburen en speelden nooit op onze velden. Augustijns verliet KV Mechelen voor de beloften van RKC. Na zijn Eredivisie-debuut vorige maand verklaarde de defensieve middenvelder die overstap in deze krant: “Ik kwam in de zomer van 2019 over van de beloften van KV Mechelen, omdat ik er na vijf, nochtans succesvolle, jaren geen toekomstperspectieven had. De stap naar de eerste ploeg is weinigen gegeven en daarom besloot ik te vertrekken. Nederland staat er om bekend om wél kansen te geven aan jongere spelers, dus die keuze was snel gemaakt.”

Verder dan twee invalbeurten, samen goed voor 13 speelminuten, kwam Augustijns nog niet in de Nederlandse eerste klasse. In oktober begon hij wel aan de aftrap van de bekerwedstrijd tegen Cambuur, al was de middenvelder toen nog herstellende van een coronabesmetting. “Ik was natuurlijk niet meer besmet, maar had wel nog last van de naweeën. Op conditioneel vlak was ik niet honderd procent en zelfs nu merk ik dat ik nog niet helemaal de oude ben. Tegen Cambuur moest ik halfweg de tweede helft met krampen naar de kant en daarna was het wachten op een nieuwe kans”, aldus Augustijns in deze krant.

Volledig scherm Lennerd Daneels lijkt goed op weg om een basisplaats af te dwingen bij RKC. © ANP

Lennerd Daneels (22) staat al iets verder in zijn ontwikkeling. Hij lijkt het invallersstatuut van zich afgeschud te hebben en maakte de afgelopen vier wedstrijden telkens de negentig minuten vol. In 21 wedstrijden, waarvan hij er elf in de basis begon, scoorde Daneels twee keer en deelde hij één assist uit. Een schril contrast met vorig seizoen, zijn eerste in Waalwijk, toen hij het moest stellen met één basisplaats en zes invalbeurten.

De linksbuiten trok al op dertienjarige leeftijd naar PSV. Daar doorliep hij de jeugdreeksen en speelde hij voor het tweede elftal. Voor zijn transfer naar RKC verzamelde hij 40 wedstrijden in de Nederlandse tweede klasse. Daarin was hij goed voor vijf goals.

Nieuwkomer Shawn Adewoye (20)

De nieuwste aanwinst van het Belgen-legioen van RKC Waalwijk. Shawn Adewoye (20) maakte de voorbije transferperiode de overstap van KRC Genk naar Nederland. Vanaf zijn achtste doorliep de centrale verdediger de jeugdreeksen van de Limburgers. Sinds vorig seizoen maakte hij er deel uit van de A-kern, maar Adewoye kwam niet in actie in een officiële wedstrijd. In Waalwijk zou hij een Belgische defensieve as kunnen vormen met Touba.

Volledig scherm Shawn Adewoye (rechts) in een Youth League-wedstrijd tegen Liverpool. © Photo News