Negende dubbel is een feit: Ajax is landskampioen na zege tegen Emmen, fans bouwen feest aan ArenA

Voetbal Bizar: veelbespro­ken ‘Veronica Inside’-trio geeft geen krimp tijdens online-show, Derksen: “Ik ben geen wegloper”

24 juni De veelbesproken ‘Veronica Inside’-analisten Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp zijn vanavond gewoon weer samengekomen om over voetbal te praten. In Dordrecht verzorgden de drie een praatshow, waarvoor ze maanden geleden geboekt werden door de businessclub van FC Twente. Alsof er niets aan de hand was.