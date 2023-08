Nederland in de ban van rel tussen Ajax-trainer Steijn en analist Pierre van Hooijdonk: “Een luie trainer die al duistere deals sloot”

In Nederland zit het er bovenarms op tussen de huidige Ajax-coach Maurice Steijn en Pierre van Hooijdonk, ex-voetballer van onder andere Feyenoord en nu analist. Die laatste betichtte de eerste in Studio Voetbal ervan een “luie trainer” te zijn en “duistere deals” te hebben gesloten met bevriende zaakwaarnemers toen hij trainer was van NAC Breda, drie jaar geleden. Pas nadat Steijn een kort geding aanspande tegen Van Hooijdonk, gaat die nu toch een rectificatie publiekelijk maken.

Steijn haalde de grote middelen boven om de uitspraken van Van Hooijdonk te counteren. Na eerst een aangetekende brief om de stelling voor vanmiddag 12 uur recht te zetten, stapte de voetbaltrainer naar de rechter omdat daar aanvankelijk geen gehoor aan werd gegeven. Zopas heeft Van Hooijdonk wel ingestemd zijn woorden terug te nemen. Hij zal ook door het stof moeten tijdens de eerstvolgende uitzending van Studio Voetbal waarin hij aanwezig zal zijn, of Steijn spant alsnog een rechtszaak aan.

Het is algemeen bekend dat Van Hooijdonk en Steijn geen goede relatie met elkaar hebben. De kiem van de vete werd gelegd in 2020, toen Sydney, de zoon van Van Hooijdonk, vooral als reserve fungeerde bij het NAC van Steijn. Van Hooijdonk ontkende afgelopen zondag dat zijn mening over Steijn iets te maken heeft met het passeren van zijn zoon. Hoe dan ook volgde er de voorbije jaren geregeld een uithaal tussen de kemphanen. “Je kan in het voetbal ook succes hebben als je als trainer gewoon een zesje bent en je goede spelers hebt”, stelde Van Hooijdonk eerder in hetzelfde NOS-programma over de vorig seizoen bij Sparta succesvolle Steijn.

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk werd vorig seizoen door Bologna uitgeleend aan Heerenveen. © Photo News

Van Hooijdonk zit tegenwoordig in de raad van commissarissen van NAC en is daar verantwoordelijk voor technische zaken. Bij de club uit Breda wenst vooralsnog niemand inhoudelijk in te gaan op de aantijgingen van het clubicoon en commissaris.

Ajax liet eerder deze week al weten op de hoogte te zijn van de juridische stappen van de nieuwe trainer en hem daarin te steunen. De Ajacieden zeggen ook een statement van Edwin van Baal gekregen te hebben waarin de toenmalige voorzitter van de Raad van commissarissen van NAC afstand neemt van de ‘insinuaties en aantijgingen’ van Van Hooijdonk aan het adres van Steijn. “Deze zijn onterecht schadelijk”, schreef de inmiddels vertrokken Van Baal, die wijst op een streng toezicht op het transferbeleid bij NAC destijds.

Volledig scherm Pierre van Hooijdonk. © ANP

De NOS ten slotte betreurt dat er meningen onvoldoende zijn onderbouwd tijdens de bewuste uitzending van Studio voetbal. “Van de gasten aan tafel wordt ook verwacht dat zij hun mening en analyses geven”, stelde Jacqueline Smit, hoofd van NOS Sport, bij Algemeen Dagblad. “Het is wel belangrijk dat de beweringen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd. Dat is onderdeel van de evaluatie.” Het is onduidelijk of de NOS actie tegen Van Hooijdonk gaat ondernemen. Wordt vervolgd.



Volledig scherm Steijn zaterdag na de thuiszege tegen Heracles. © ANP

De bewuste conversatie in Studio Voetbal: Aanvankelijk werd Steijn aan tafel bij Studio Voetbal bewierookt door Rafael van der Vaart werd “Ik vind het een geweldige vent. Ik heb met hem gesproken...” Waarop Van Hooijdonk geïrriteerd reageerde en Van der Vaart enthousiast verder ging: “We weten allemaal dat Pierre het helemaal niks vindt. Pierre mag uitleggen waarom niet. Ik vind het een fantastische trainer, iemand die dicht bij de supporters staat. Ik denk dat het een succes gaat worden dit jaar, ondanks dat de selectie niet is wat ik als Ajacied hoop.” Presentator Sjoerd van Ramshorst schotelde Van Hooijdonk de vraag voor of hij nog wel objectief kan kijken naar Steijn. “Zeker”, luidde het antwoord van de voetbalanalist, waarop Van der Vaart direct ingreep. “Mag ik die vraag beantwoorden? Het antwoord is nee.” Dat zette weer kwaad bloed bij Van Hooijdonk. “Nu ga je net zo dom lullen als een simpele supporter. Die denken ook allemaal zo. Dat is hetzelfde als dat ik moet uitleggen dat het tussen Robin (van Persie, nvdr) en mij ook wel allemaal een beetje meevalt, en niet zo sterk is als mensen denken. En nu doe jij met zo’n domme opmerking hetzelfde, in de beeldvorming.” Die mening werd echter niet gedeeld door Van der Vaart. “Dus jij wil zeggen dat je fantastisch bent met Robin? Als de naam Robin valt, komt de stoom uit je oren. Bij de naam Maurice ook. Dat is gewoon waar.” Van Hooijdonk gaf wel toe dat hij niet lekker is met Steijn. “Dat klopt. Ik vind Steijn geen goede trainer. Hij is geen sowieso geen goede trainer geweest bij NAC. Heeft dat met mijn zoon te maken? Nee, helemaal nul. Daar zijn zoveel foute dingen gebeurd.” De voetbalanalist noemde Steijn in de NAC-periode onder meer een ‘luie trainer’. “Dan bedoel ik: drie, vier dagen de spelers vrij geven. En dan ga ik me op glad ijs begeven, maar… Duistere dealtjes sluiten met bevriende makelaars over spelers. Dat kon toen allemaal, want de directeur van NAC was zijn vriend. Mattijs Manders. Welke spelers? Dat kun je zelf opzoeken.” Volledig scherm Van der Vaart en Van Hooijdonk in Studio Voetbal. © Studio Voetbal