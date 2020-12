Mario Götze over zijn transfer naar PSV en de coaches in zijn carrière: “Klopp blijft één van de belangrijkste personen in mijn leven”

EredivisieIn de Bundesliga streek hij zo’n tien miljoen euro per jaar op, nu trapt hij voor één vijfde van dat bedrag balletjes voor PSV. Mario Götze scoorde ooit de winning goal in de finale van het WK, maar is nu gelukkig in Nederland. “Ik wilde altijd al eens in het buitenland spelen.

De verbazing binnen de club over het binnenhalen van Mario Götze is na 8 wedstrijd met daarin 3 goals en twee assists nog altijd groot. “Als je me om tien uur ’s morgens had gezegd: eind van deze laatste transferdag is Mario Götze PSV-speler, had ik je voor gek verklaard” zegt directeur Toon Gerbrands nu nog steeds.

Sleutelfiguur in het aantrekken van de 28-jarige Duitser was PSV-trainer Roger Schmidt. “Hij zocht contact met me’” blikt de speler zelf terug. “Ik kende hem al een beetje van Bayer Leverkusen. Daar zat hij eerder als coach. Daarna is hij naar China gegaan.”

“Toen hij dit voorjaar terug was in Duitsland hadden we al een keer gepraat over hoe dat avontuur was geweest. Ik wilde altijd een keer in het buitenland voetballen, dat gevoel had ik al veel langer als ik naar andere competities keek.”

Volledig scherm © AP

Dat trainers belangrijk zijn voor Götze blijkt uit het feit dat hij nog altijd contact heeft met Jürgen Klopp, de coach die hem op 17-jarige leeftijd lanceerde bij Dortmund. “Ik zie hem als één van de belangrijkste personen in mijn leven. Er is een vertrouwensband tussen ons.”

Met Guardiola was de relatie nadien zakelijker bij Bayern München. “Ik was net 21 toen ik van Dortmund naar Bayern ging. Dat gaf natuurlijk ook een storm aan publiciteit. Achteraf had ik misschien langer bij Kloppo moeten blijven, maar het was zeker geen fout om naar Bayern te gaan.”

“Ik wilde mezelf uitdagen, Peps filosofie leren kennen. Met Bayern haalden we drie halve finales Champions League en Guardiola leerde me het voetbal zien vanuit heel andere posities in het veld. Guardiola zette je gewoon letterlijk overal neer in wedstrijden.”

Volledig scherm Mario Götze. © EPA