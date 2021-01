LIVE. Promes geeft thuisploeg met aansluitingstreffer opnieuw hoop

Eredivisie Geen kampioen in de Eredivisie, Europese tickets verdeeld op basis van klassement

24 april De KNVB is eruit: er is dit seizoen geen kampioen in de Eredivisie. Ajax en AZ - beiden aan kop met evenveel punten - grijpen dus naast de titel. Er is ook geen degradatie of promotie. RKC Waalwijk en ADO Den Haag blijven zo op het hoogste niveau voetballen, Cambuur en De Graafschap promoveren dan weer niet. Verder werd ook beslist dat de Europese tickets op basis van de eindranking worden uitgedeeld.