LIVE (16u45). Levert klassieker tussen Ajax en Feyenoord spektakel op in Nederland?

Eredivisie Hij is weer voetballer: Arjen Robben maakt in oefenwed­strijd zijn korte rentree bij Groningen

22 augustus Het is zover: Arjen Robben is weer voetballer. De Nederlander kondigde eind juni bekend dat hij opnieuw voetballer zou worden. In 2019 kondigde hij nochtans zijn voetbalpensioen aan bij Bayern München. Vanmiddag stond de Nederlander voor het eerst terug op het veld bij zijn jeugdteam FC Groningen.