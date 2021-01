LIVE (16u45). Kraker in Nederland: Ajax ontvangt PSV

Eredivisie Arjen Robben voorge­steld bij FC Groningen: “Ik doe dit uit clubliefde, al kan het ook een rentree voor 1 of 2 matchen worden”

28 juni Arjen Robben is uit clubliefde teruggekeerd bij FC Groningen. "We hebben hier een huis laten bouwen dat bijna klaar is", zei hij tijdens zijn presentatie in het stadion. “Natuurlijk wil ik zelf ook weer plezier hebben. Maar tegen een andere club had ik nee gezegd."