Hij kan het nog: Zakaria Bakkali scoort in Nederland op fraaie wijze eerste profgoal in 2,5 jaar

Eredivisie NAC-fan die onwel werd tijdens ongeregeld­he­den na promotie­match overleden, hulpdien­sten werden bekogeld tijdens reanimatie

De NAC Breda-supporter die zondag onwel werd tijdens zware ongeregeldheden, is overleden. Dat meldt de club op haar website. Zondag was er in Breda heel wat rumoer na de nederlaag van NAC in de promotiewedstrijd tegen NEC Nijmegen. Tijdens de reanimatie van de man werden de hulpdiensten ook bekogeld.

25 mei