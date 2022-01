Heracles schorst Rai Vloet na nieuwe feiten: ex-speler STVV was onder invloed en reed meer dan 200 km/u toen hij dodelijk ongeval veroorzaakte

Lang was onbekend wat er in die novembernacht is gebeurd, hoeveel alcohol Vloet had gedronken en hoe hard hij reed. Maar de feiten zijn nu toch naar buiten gekomen en zijn heftig. Vloet stapte met veel te veel drank achter het stuur en reed ook nog eens veel te hard. De ademtest liet bij Vloet 1,18 promille optekenen, en uit verder onderzoek blijkt dat hij maar liefst 203 kilometer per uur reed, zo meldt de Telegraaf. Hij knalde op een de auto waar een gezin met twee kinderen in zat. Het oudste kind kwam om het leven.

Gisteravond werd bekend dat hij ook daar niet meer welkom is. De speler is per direct geschorst nadat de nieuwe feiten boven water zijn gekomen. Het bestuur en de directie van Heracles Almelo zijn “diep geschokt”. “Naar ons vandaag bekend is geworden, heeft Vloet die nacht niet alleen mogelijk veel te hard gereden, maar bovendien te veel gedronken. Beiden zijn absoluut onacceptabel. In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximum snelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken. Op basis van deze onjuist verschafte informatie heeft Heracles Almelo tot op heden in goed vertrouwen en als goed werkgever al haar beslissingen genomen”, aldus algemeen directeur Rob Toussaint.