“Heb grote bek, maar klein hart”: matchwinnaar Noa Lang verovert bezorgt jonge fans avond van hun leven

Na de wedstrijd bezorgde Noa Lang enkele jonge fans de avond van hun leven. Hij liet ze de troffee in de lucht steken en maakte er zelfs foto’s van. Supporters over alle clubkleuren heen kunnen dat gebaar wel smaken. Na de wedstrijd kwam Lang in een interview terug op zijn hartverwarmende actie. “Ik ben ook een maar mens. En ik heb het al vaak gezegd: ik heb een grote bek, maar een klein hart”, grijnsde Lang bij ESPN. “Als ik de vreugde van die kinderen zie, doet dat veel met mij.”

“Maar op het veld ben ik iemand met veel zelfvertrouwen, omdat ik weet dat mijn kwaliteiten daar liggen. Voetbal is iets waar ik goed in ben, dus geen reden om bang te zijn op het veld toch “Het was een warm avondje hè. Maar dat is ook mooi”, zei Lang met een glimlachje. “Dat je tijdens een wedstrijd wordt uitgefloten, is toch fantastisch? Het hoort erbij en ik geniet er ook van. Ik droomde er altijd van om zulke wedstrijden te spelen en te scoren, in zo’n vijandig stadion. Als ze dan fluiten, zijn ze stiekem een beetje bang voor je. Ik pak het gewoon positief op.”“Noa Lang is terug in Nederland en iedereen zal het geweten hebben.