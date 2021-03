Ex-Club-speler Clasie werd onlangs geschorst voor gokken op voetbalmatchen

Er werd via een account dat op naam staat van de middenvelder in 2019 en 2020 gegokt op Nederlandse voetbalwedstrijden. De ex-speler van clubs als Feyenoord en Southampton, die in het seizoen 2017-2018 nog op huurbasis voor Club Brugge speelde, verklaarde dat het zijn buurjongen was die de weddenschappen geplaatst heeft, zo meldt De Telegraaf.

Maar de Nederlandse beroepscommissie concludeerde dat de weddenschappen in elk geval niet afgesloten werden door iemand anders dan Clasie en/of zijn kennis en dat de voetballer ermee bekend was dat zijn vriend de weddenschappen op naam en rekening van Clasie afsloot. Concreet gaat het naar verluidt over zeventien duels, verdeeld over de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie - de Nederlandse tweede klasse.

Het verhaal doet denken aan dat van Olivier Deschacht. Er werden via een Unibet-account op naam van de verdediger in het verleden eveneens weddenschappen op voetbalmatchen geplaatst. Deschacht hield altijd vol dat het zijn broer Xavier was die dat deed.

Volledig scherm Clasie in het shirt van AZ. © ANP