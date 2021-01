Eredivisie in de ban van ‘Griekse wonderspits’ die gisteren met 4 goals in voetsporen van Luis Suárez trad

Maar de man van de avond was dus Giakoumakis. Het was al de tweede keer dat hij in één wedstrijd dit seizoen vier doelpunten scoort. De enige die dat in deze eeuw ook presteerde in de Eredivisie was Luis Suárez bij Ajax. En dat is niet de enige indrukwekkende stat die de 26-jarige doelpuntenmachine kan voorleggen.