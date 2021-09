Dessers voorgesteld bij Feyenoord: “Minder aan bod gekomen bij Genk, maar wel veel beter geworden”

Dessers maakte vorig jaar voor 4 miljoen euro de overstap van Heracles naar Racing Genk. Maar in Limburg moest hij zijn meerdere erkennen in topschutter Paul Onuachu, die 35 keer raak schoot. Dessers bleef in veertig duels steken op acht treffers. Op zoek naar speeltijd kwam hij deze zomer onder de aandacht bij veel clubs, maar Feyenoord sloeg gisteren op Deadline Day uiteindelijk op de valreep toe.



“Maar de gesprekken met Feyenoord waren al langer aan de gang”, zegt Dessers. “Ik heb vorige week al gesproken met trainer Arne Slot. Zijn verhaal klonk goed. Later is mijn zaakwaarnemer met de club gaan praten. Maar dan is het nog niet rond hè, het moet allemaal wel passen. Ik was deze week letterlijk al op weg naar CD Leganés in Spanje. Toen kwam Feyenoord en daar wilde ik heel graag heen. Dus toen ben ik omgekeerd en naar Rotterdam gegaan. Feyenoord speelt leuk voetbal. Ik kan doelpunten maken, ik heb loopacties en ik weet hoe ik druk moet zetten. Ik denk dat het hier kan klikken. Ik heb bijna alle wedstrijden van Feyenoord gezien dit seizoen. Eerst als liefhebber, maar later omdat ik natuurlijk wist dat er interesse was van de club”, vertelt Dessers, die op 13 oktober vorig jaar debuteerde in de nationale ploeg van zijn moederland Nigeria.