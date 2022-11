Cyril Ngonge (ex-Club) verschijnt volgens Nederlandse media dronken op training bij Groningen

EredivisieHet rommelt in Friesland bij FC Groningen, met een Belg in een negatieve rol. Volgens Nederlandse media is Cyril Ngonge (ex-Club Brugge) dronken op de club verschenen en weer naar huis gestuurd. De aanvaller werd eerder op het seizoen ook al eens twee weken naar de B-kern verwezen.

3 goals in 11 wedstrijden in de Eredivisie, maar de fans van FC Groningen lusten Cyril Ngonge stilaan rauw. Het jeugdproduct van Standard en Club Brugge zou zich volgens Nederlandse media daags na een 2-3-nederlaag tegen Fortuna Sittard nog dronken op de training hebben aangemeld. Onze landgenoot werd daarop weer naar huis gestuurd.

Ngonge zou aanwezig geweest zijn op een feestje die uitliep tot in de vroege uren. Ook kapitein Pelupessy werd genoemd, maar hij én de club ontkennen in alle talen. “Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik ben volledig aanwezig geweest. Ik vind het vervelend dat deze berichten de wereld worden in geslingerd. We hebben getraind, geluncht en samen alles afgesloten. Ik weet niet waar dit vandaan komt.”

Voor Ngonge is het in elk geval niet het eerste akkefietje in Friesland. De aanvaller startte het seizoen sterk met twee goals en een assist in de eerste twee wedstrijden van het seizoen, maar in september viel hij door een disciplinaire schorsing twee weken naast de selectie. Ngonge had volgens intussen ex-trainer Warmuth werk aan zijn omgangsvormen, houding en gedrag. Binnen en buiten het veld.

“Cyril past op dit moment niet binnen die gestelde norm. En dat is jammer, want hij heeft kwaliteiten die wij als team heel goed kunnen gebruiken”, vertelde Warmuth er in september over. Ngonge werd weer opgevist, maar na twee maanden later lijkt hij het opnieuw verkorven te hebben.

Cyril Ngonge.

