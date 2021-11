Cyriel Dessers noteert krankzinnige statistiek met opnieuw de winnende goal: “Het is ongelooflijk”

“Een mooi moment, het is ongelooflijk", sprak een uitzinnige Dessers na afloop voor de camera van ESPN . Na Sparta Rotterdam-uit (0-1), Union Berlin-uit (1-2) en nu dus AZ-thuis (1-0) is de spits dé man van de week bij Feyenoord. “Ja, drie keer de winnende goal in een week. Als je de Kuip zo kan laten ontploffen, daar ben ik ongelooflijk blij mee.”

Dessers treedt met zijn goal in de voetsporen van Igor Korneev, die in 1998/1999 de laatste Feyenoorder was die in een heel seizoen minimaal vier eredivisiegoals als invaller maakte. Het record staat op naam van Jozsef Kiprich die in het kampioensjaar 1992/1993 vijf keer als invaller scoorde. Alleen Donyell Malen maakte deze eeuw meer doelpunten in blessuretijd binnen een eredivisieseizoen: vijf treffers in 2018/2019. Statistieken waar Dessers nu naar op jacht kan.