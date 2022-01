Cruciaal moment in titelstrijd? PSV is woedend na “schandalige” winning goal Ajax: “Geef die cup dan meteen aan hen”

EredivisieWas de bal buiten, of toch niet? De Nederlandse topper tussen PSV en Ajax beroert de gemoederen. En al zeker de winning goal van de Amsterdammers, die met 1-2 wonnen. Mazraoui scoorde nadat de bal vermoedelijk over de zijlijn was geweest, maar de VAR kwam niet tussen.

Beslissend moment gisteren in PSV-Ajax. Daley Blind rukte op over de linkerflank en kwam daarbij bijzonder dicht bij de zijlijn. Tegenstander Olivier Boscagli gaf aan dat de bal over de lijn was geweest, maar Blind ging door en niet veel later was het 1-2 na een prima schot van Mazraoui. Bij PSV waren ze er zeker van dat de videoref de goal zou afkeuren, maar dat was niet het geval. De Eindhovenaren, die de leidersplaats verliezen aan Ajax, voelden zich bekocht.

“Schandalig, dit is toch duidelijk”, zei aanvoerder Marco van Ginkel bij ESPN toen hij de beelden van het moment zag. “Ik ben hier doodziek van.” Ook Cody Gakpo begreep er niets van. “Voor mij is dit duidelijk over de lijn, ik snap niet dat dit niet wordt afgefloten. De grensrechter had het niet kunnen zien, zei de scheids. Maar je hebt de beelden van de VAR, beelden die voor iedereen duidelijk zijn. Je hebt een oneerlijk gevoel na die goal, maar je moet door.”

PSV-coach Roger Schmidt was direct na het laatste fluitsignaal op zijn zachtst gezegd niet te spreken over de arbitrage. “Geef de cup maar meteen aan Ajax”, foeterde hij richting de vierde official. “Geef ze die cup maar, doe het vandaag nog.”

“Dat was uit frustratie. Tijdens de wedstrijd ben ik een ander mens, dat hoort bij voetbal”, zei de Duitser, nadat hij een half uur na de wedstrijd enigszins was afgekoeld. Zijn overtuiging dat scheidsrechter Danny Makkelie en diens assistenten er volledig naast zaten, was echter nog niet verdwenen. “Ik stond naast de grensrechter en zag dat de bal uit was. Ik begreep niet waarom hij z’n vlag niet omhoog stak. Toen ik de beelden zag, wist ik zeker dat ze de goal zouden afkeuren. Maar dat deden ze niet.”

Schmidt heeft dan ook het gevoel dat Ajax door de arbitrage soms wordt voorgetrokken. “Na zes wedstrijden tegen Ajax weet ik dat alle fiftyfifty-momenten hun kant opgaan. Dat is mijn gevoel. Dat gaat om kleine beslissingen, maar ook om grote zoals nu met die tweede goal. We moeten het accepteren.”

Ref Makkelie: “Geen sluitend bewijs dat bal over lijn was”

Scheidsrechter Danny Makkelie gaf achteraf tekst en uitleg. “Mijn assistent langs de lijn riep dat de bal nog steeds in was, het spel ging daarom door. Uit die aanval maakte Ajax een doelpunt. De spelers van PSV gaven aan dat de bal over de lijn was geweest, maar vanuit mijn positie kon ik dat niet zien. De VAR heeft er naar gekeken, maar hij kon geen shot vinden met sluitend bewijs dat de bal over de lijn was. Het heeft er wel alle schijn van. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen dat de bal uit was.”

