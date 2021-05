Arjen Robben zet deur op een kiertje voor terugkeer bij Oranje: “Als hij belt, dan kom ik”

De afgelopen maanden zijn niet makkelijk geweest voor Arjen Robben. De Nederlander besloot in 2019 zijn schoenen aan de haak te hangen, maar keerde na een jaartje terug uit voetbalpensioen om voor zijn jeugdliefde FC Groningen te gaan spelen. Veel plezier beleefde Robben echter nog niet aan zijn terugkeer. Blessures bleven hem het hele seizoen achtervolgen. Dit weekend schudde de Robben alle zorgen eventjes van zich af en voetbalde hij nog eens zoals in zijn betere dagen. Met twee assists tegen Emmen was hij de matchwinnaar voor Groningen.

De goede prestatie zorgt ervoor dat er weer stemmen opgaan om Robben mee te nemen naar het EK. Onder meer Wesley Sneijder lijkt voor het idee gewonnen, al maakt hij ook een kanttekening. “Dat zou wel een sensatie zijn. Hij is toch een voorbeeld voor velen. Maar ik denk dat het vrij lastig wordt”, aldus Sneijder op de Nederlandse televisie. Ook Dirk Kuyt ziet een probleem mocht Robben terugkeren bij Oranje: “Als Robben fit is, dan wil hij spelen ook. Ik denk niet dat dat erin zit.”

En wat zegt Robben zelf? Die zegt ook niet meteen nee. De ex-speler van Bayern tempert echter ook de verwachtingen. “Het zou leuk zijn, maar je moet wel realistisch zijn, voldoende fit zijn en iets kunnen betekenen in zo’n ploeg. Oranje is wel even een niveautje hoger”, vertelde Robben daarover. “Ergens in mijn stoutste dromen is het EK helemaal het ultieme. Dan moet je heel erg oppassen, want dan zie ik de krantenkoppen alweer vliegen. Ik zeg nu niet: ik wil mee, maar: als hij (bondscoach Frank de Boer, red.) belt, zeg ik ja.”