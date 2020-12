Ajax-aanvaller Promes opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij steekpartij

Eredivisie Nederlands profvoet­bal verwacht geen competitie voor 1 september

21 april Bij ons wordt de competitie - hoogstwaarschijnlijk - stopgezet. In Nederland is daar nog nog geen duidelijkheid over. Deze week dan maar? Vanavond is de regering aan zet, de komende dagen de Nederlandse voetbalbond, de UEFA en de clubs zelf. Pas vanaf 1 september weer voetbal, dat is nu het verwachte scenario.