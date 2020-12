5-4! Ajax trekt aan het langste eind in onwaarschijnlijk spektakelstuk tegen Utrecht

Utrecht begon sterk aan het duel en kwam al na 59 seconden op voorsprong via Mimoun Mahi. Ajax kwam via een van richting veranderde vrije trap van Dusan Tadic op gelijke hoogte, waarna Zakaria Labyad op slag van rust de 2-1 tegen de touwen schoot. Ajax had het lastig met Utrecht, dat vooral via de rappe buitenspelers Eljero Elia en Gyrano Kerk gevaarlijk was.



Na rust had Utrecht opnieuw niet veel nodig om te scoren, want na 70 seconden lag de bal alweer in het net. Mahi was uit een snelle aanval van Kerk alert en tekende voor de 2-2. Een kwartier later kwam Ajax voor de tweede keer op voorsprong na een schot van Antony, dat door richting werd veranderd door verdediger Tommy St. Jago. Een minuut later maakte Sander van de Streek uit een hoekschop weer gelijk.



Kjell Scherpen zal met weinig plezier terugdenken aan zijn debuut in Ajax 1. De oud-doelman van Emmen maakte een fout bij de 3-4 en zag Moussa Sylla van dichtbij profiteren. Even leek Utrecht voor de tweede keer in een jaar Ajax uit het bekertoernooi te gaan knikkeren, maar dankzij een tweede treffer van Labyad bleef Ajax in leven. Tadic zorgde er in extremis voor dat Ajax zelfs nog de overwinning pakte dankzij een fantastische uithaal.