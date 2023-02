Tips van de energiecoach: zo check je of je woning klaar is voor een warmtepomp

De prijzen voor aardgas en stookolie zijn bijzonder wisselvallig en steeds meer mensen willen afstappen van fossiele brandstoffen. De warmtepomp is een duurzaam alternatief, zodat je geen gas of stookolie meer nodig hebt. Bovendien haalt het warmte uit de lucht, bodem of grondwater, waardoor je tot 3 of 4 keer minder energie verbruikt dan andere verwarmingsvormen. Maar hoe weet je of je woning daarvoor geschikt is? Tom, energiecoach bij Eneco, legt uit.

“Er bestaan nog veel mythes en misverstanden rond warmtepompen”, vertelt hij. “De meeste mensen denken dat je in een nieuwbouwwoning of een heel goed geïsoleerd huis moet wonen om met een warmtepomp te verwarmen. Maar dit klopt tegenwoordig niet meer, ook indien je huis matig geïsoleerd is kan je het vaak verwarmen met een warmtepomp, zonder eerst grondige renovatiewerken te moeten doen.”

Doe de 50-gradentest

Wil je weten of jouw huis in aanmerking komt voor zo’n warmtepomp? “Doe de 50-gradentest”, legt Tom uit. “Stel de temperatuur voor ruimteverwarming van je bestaande ketel gedurende enkele dagen in op 50 graden en ga na of je woning nog comfortabel warm wordt. Is dat het geval? Dan is je huis waarschijnlijk klaar voor een warmtepomp zonder dat er grote renovatiewerken of extra isolatie nodig zijn. Let er wel op dat je de test uitvoert op een moment dat het buiten voldoende koud is. Wacht dus op een winterprik met temperaturen rond of onder het vriespunt. Let ook op dat je enkel de temperatuur voor verwarming aanpast. De temperatuur voor sanitair warm water moet altijd minimum 60 °C, om legionellabesmetting te voorkomen.”

Duurzaam verwarmen

Een warmtepomp maakt gebruik van de gratis warmte die aanwezig is in de omgevingslucht of de grond om water te verwarmen. Ze verbrandt dus geen fossiele brandstoffen en stoot lokaal geen vervuilende gassen uit. Wanneer je een warmtepomp combineert met zonnepanelen, produceer je zelf de elektriciteit die de installatie nodig heeft om te werken. Op zulke momenten verwarm je dus helemaal gratis. Ten slotte kun je een warmtepomp inzetten als een soort batterij. Wanneer je zonnepanelen een overschot aan stroom produceren, kan ze water opwarmen om het vervolgens op te slaan in een buffervat. Wanneer je dan warm water gebruikt op een moment dat de zon niet meer schijnt, kost dat je minder stroom. “Een warmtepomp werkt dan wel op elektriciteit, ze is veel efficiënter en duurzamer dan andere elektrische verwarmingssystemen, zoals de accumulatoren van vroeger, net omdat ze warmte uit de omgeving haalt”, verduidelijkt Tom.

De juiste warmtepomp

Als je huis geschikt is voor een warmtepomp, helpt Eneco je het juiste toestel te vinden. Daarbij kijkt men onder meer naar het type woning, je gezinssamenstelling en je verbruik. Tom: “Een geothermische of grond-waterwarmtepomp is meestal eerder geschikt voor nieuwbouwprojecten of grondige renovaties. Daarvoor zijn namelijk grondwerken nodig. Een lucht-waterwarmtepomp is breder inzetbaar. Een lucht-luchtwarmtepomp of airco wordt dan weer vaak gebruikt om een specifieke ruimte te verwarmen, als aanvulling op een ander verwarmingssysteem. Bovendien kan je een warmtepomp ook gebruiken om te gaan koelen, best handig dus met de zomers die steeds warmer worden.”

