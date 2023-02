Zijn leveranciers klaar voor accijnshervorming op energiefactuur? En wat betekent die ook alweer voor u?

De Croo: “Logisch dat we steunmaat­re­ge­len voor energie gaan afbouwen”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft in ‘VTM NIEUWS’ gezegd dat de steunmaatregelen voor energie, zoals het sociaal tarief, in de komende weken afgebouwd zullen worden. “Door de genomen steunmaatregelen gaan we de komende weken zien dat de voorschotfacturen naar beneden zullen gaan. En als we zien dat de crisis aan het minderen is, dan is het ook logisch dat we die steunmaatregelen zullen afbouwen, zoals we dat met corona ook hebben gedaan.”