Vlaamse overheid voert controle op correctheid energieprestatiecertificaat op

Het energieprestatiecertificaat, kortweg EPC, wint de laatste jaren flink aan belang. Sinds 1 januari van dit jaar moeten nieuwe eigenaars van een woning met energielabel E of F bijvoorbeeld binnen de vijf jaar verplicht renoveren tot minstens label D. Die renovatieplicht laat zich ook voelen op de vastgoedmarkt: huizen met label E of F stijgen minder snel in prijs en raken ook minder vlot verkocht. Daar komt nog bij dat verhuurders van die woningen de huurprijs dit jaar niet mogen indexeren. Wie een woning met label D verhuurt, mag slechts de helft van de indexering doorrekenen aan de huurder.