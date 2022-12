Stroomprijzen kunnen deze week verdrievoudigen: “Pas na de kerstperiode beterschap verwacht”

De prijs van elektriciteit zou deze week de lucht in kunnen schieten. Nog koudere temperaturen, weinig wind, Frankrijk dat massaal stroom importeert en het uitvallen van Tihange 1 stuwen de prijzen. Trader Matthias Detremmerie verwacht de “moeilijkste week van het jaar” op de stroommarkt. Wat betekent dat voor uw portemonnee? En wat kunnen we zelf doen om de prijs te drukken?

De voorbije week koerste de prijs van elektriciteit naar meer dan 400 euro per megawattuur in ons land, met pieken tot boven de 500 euro. Om een idee te geven: met 1 megawattuur kan je duizend elektrische vuurtjes gedurende één uur verwarmen. Weinig zon en wind en dus amper hernieuwbare energie, in combinatie met erg koude temperaturen, maken dat stroom dubbel zo duur is als de voorbije weken.

Bovendien voert Frankrijk, dat kampt met kernreactoren die uit liggen wegens onderhoud en pannes, massaal veel elektriciteit in. Dat trekt ook de prijzen in de buurlanden op. Ook het langer stilleggen van kernreactor Tihange 1 - die pas op 14 december zou heropstarten - leidt tot hogere prijzen.

Begin deze week wordt het extra spannend. Dat bevestigt hoogspanningsbeheerder Elia. “We verwachten deze week, vooral in de avond, een piek in de stroomprijzen”, klinkt het bij de beheerder van het hoogspanningsnet.

Stroom importeren

De voorspelling is dat het deze week nog wat kouder wordt, en dat ook België stroom zal moeten invoeren. “Mogelijk is er beperkt ook import nodig”, bevestigt een woordvoerster van Elia. Die stroom kan geïmporteerd worden uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Duitsland. “Het gaat om voorspellingen. Mogelijk is er ook geen import nodig, als het wat harder waait.” Problemen qua bevoorradingszekerheid dreigen er niet, verzekert de netbeheerder.

Marktenspecialist Matthias Detremmerie van leverancier Elindus gaat uit van de moeilijkste week van het jaar, met recordprijzen die in maak zijn. Sommige scenario’s gaan tot 1.500 euro per megawattuur in de avondpiek tussen 18 en 20 uur.

Factuur

Mensen met een vast contract blijven tijdelijk gespaard van prijsverhogingen. Anderen zullen de factuur op maandbasis met een paar euro zien stijgen. Dat is afhankelijk van het soort contract dat de consument heeft. Sommige leveranciers passen het bedrag per maand aan. Het is ook mogelijk dat leveranciers de prijzen om de drie maanden aanpassen, zodat de pieken meer afgevlakt worden.

“Het variabel tarief dat de consument betaalt, is het gemiddelde van een maand of drie maanden op de stroommarkt in dit geval. Dergelijke hoge pieken zullen dus een prijsopdrijvend effect hebben op de tarieven die in variabele contracten worden doorgerekend”, verduidelijkt onze energie-expert Robbe van Lier. “Al merkt de consument dat altijd met enige vertraging, want de prijs die je per maand of per drie maanden betaalt, wordt na elke maand of drie maanden opgemaakt.”

Detremmerie wijst op het belang van digitale meters. “Met digitale meters kun je exact zien hoeveel je verbruikt op welk tijdstip. Dat heb je met een traditionele meter niet. Als je minder verbruikt, tijdens de piekmomenten kan men dat niet zien. Met een digitale meter kun je dat wel. Als je tijdens de piekmomenten amper iets verbruikt, dan kun je die hoge prijzen vermijden.”

Toekomst

Hoe lang dit nog gaat duren, is volgens Detremmerie koffiedik kijken. “De winterprik komt op een ongelegen moment. Productie-installaties moesten eigenlijk nog klaargemaakt worden om de winterprik voor te bereiden. De centrales zijn niet op tijd opgestart. We krijgen nog een aantal weken ietwat koudere temperaturen dan verwacht en het gebrek aan wind helpt ons ook niet. Ik denk dat dit tot de kerstperiode ongeveer zal aanhouden. Daarna voorzien we beterschap. Wat we het beste kunnen doen, is met z’n allen minder verbruiken, ook in deze periode.”

