Problemen met energiecontracten door nieuwe software blijven aanslepen: meer dan 100.000 mensen getroffen

Federaal ombudsman Eric Houtman spreekt van meer dan 100.000 vastgelopen contracten in Vlaanderen alleen al. Daar zitten dan wel ruim 20.000 problematische dossiers van netbeheerder Fluvius bij. Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt spreekt over 15.000 geblokkeerde contracten bij Fluvius zelf en 5.000 bij Atrias, het nieuwe dataplatform dat in november 2021 over heel België werd uitgerold om de gebruiksgegevens van elke elektriciteits- en gasconsumenten in ons land beter te beheren. Atrias waarschuwde al in november 2021 voor vertragingen in facturatie en moeilijke leverancierswissels: die problemen zijn er nog altijd.