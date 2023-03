Prijsvergelijker Wikipower breidt activiteiten in Vlaanderen uit en lanceert nieuwe groepsaankoop voor energie

Wikipower, de grootste prijsvergelijker binnen de energiesector, gaat zijn activiteiten in Vlaanderen uitbreiden. Het bedrijf, dat sinds 2011 actief is in Brussel en Wallonië, lanceert een nieuwe groepsaankoop voor energie die door de energiewaakhond CREG is gecertificeerd. Wikipower werkt daarvoor samen met dertien Belgische steden en gemeenten.

Hoewel het jaar 2022 gekenmerkt was door een recordinflatie, lijken de energieprijzen op de markten nu weer geleidelijk aan te dalen. Om die daling optimaal te benutten, lanceert Wikipower een nieuwe groepsaankoop voor groene stroom en aardgas.

Aangezien er zich heel wat mensen voor de actie hebben ingeschreven, kunnen de energie-experts van Wikipower een korting op de winstmarge van de leveranciers onderhandelen. Wie ingeschreven is geniet voorkeurstarieven, en de leveranciers krijgen er nieuwe klanten bij. Consumenten kunnen daardoor niet alleen besparen of hun energiefactuur, maar krijgen ook de garantie dat hun stroom Belgisch en groen is.

Ondersteuning bij energietransitie

In 2022 aanvaardden al meer dan 40.000 gezinnen over het hele land het aanbod van de gezamenlijke burgeractie. In het kader van de laatste groepsaankoop bedroeg de geschatte jaarlijkse besparing tussen de 229 en 954 euro voor gas en elektriciteit. Voor elektriciteit alleen was dat tussen de 210 en 379 euro (tweevoudig tarief).

Wikipower wil zijn aanwezigheid in Vlaanderen dit jaar uitbreiden. Die ambitie ligt ook in de lijn van de belangrijkste missie van het bedrijf: de bevolking ondersteunen bij de optimalisering van haar budget en bij de energietransitie. Voor Geoffroy Deserranno van Wikipower is besparen op de energiefacturen en overschakelen naar duurzame oplossingen immers “een noodzaak die door de geopolitieke veranderingen alleen maar groter wordt”.