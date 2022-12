Piek in stroomprijzen verwacht: “Dit wordt de moeilijkste week van het jaar”

Energiecri­sis dwingt Vlaming naar variabele contracten: komt het vaste energiecon­tract ooit nog terug?

Voor het eerst in bijna tien jaar hebben meer Vlamingen een variabel elektriciteitscontract dan een vast. En daar lijkt niet meteen verandering in te komen, want energieleveranciers duwen klanten massaal richting variabele contracten. Is dit het definitieve einde van vaste energietarieven?

3 december