OPROEP. Accijnsverhoging op onze energiefactuur: wat is uw vraag aan minister Van Peteghem?

Is het tijd om mijn gasvoor­schot te verlagen? Geldexpert Paul D’Hoore beant­woordt meestge­stel­de vragen over dalende gasprijs

‘Is het een goed moment om mijn voorschot bij mijn gasleverancier te verlagen?’: het is een van de meestgestelde vragen nu de gasprijs weer tot een vooroorlogs niveau is gedaald. Volgens geldexpert Paul D’Hoore is het geen slecht idee. “De pieken zijn weg, dus als je te veel voorschot betaalt, zou je dat stilaan kunnen overwegen”, zei hij bij VTM Nieuws. De geldexpert benadrukt echter dat er nog geen grote haast bij is.

27 december