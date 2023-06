OPEC beslist om volgend jaar minder olie te produceren

OPEC is de afkorting van ‘Organisation of the Petroleum Exporting Countries’. De organisatie werd in 1960 opgericht door Iran, Irak, Koeweit, Saudi-Arabië en Venezuela om voor “stabiele en eerlijke” prijzen te zorgen. Dat gebeurt door samen af te stemmen hoeveel olie elk land oppompt.

In april besliste OPEC+ nog om tot het einde van dit jaar 1,66 miljoen vaten per dag minder te produceren, wat de olieprijs moest “stabiliseren”. Met uitzondering van een korte prijsstijging in april, daalt die prijs al ongeveer een jaar. Midden 2022 kostte een vat OPEC-olie ongeveer 115 dollar (107 euro), terwijl dat nu ongeveer 75 dollar (69 euro) is. In oktober vorig jaar had de alliantie – die wereldwijd een marktaandeel van ongeveer 40 procent heeft – al op de prijsdaling gereageerd met een productieverlaging met 2 miljoen vaten per dag