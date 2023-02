Ook in maart nog geen vast energiecontract bij marktleider Engie

Factuur voor elektrici­teit en aardgas daalt met bijna 1.000 euro: “Beter nog even afwachten met intekenen op vast contract”

De daling van energieprijzen blijft ook in 2023 een feit. In januari betaal je voor elektriciteit en gas opnieuw een pak minder. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse regulator VREG. Sluit je deze maand een energiecontract af, dan betaal je daarvoor gemiddeld 4.192 euro op jaarbasis. Of we met deze lagere prijzen zo snel mogelijk moeten veranderen van contract, legt energiespecialist Kristof De Paepe van Mijnenergie.be uit in de video bovenaan dit artikel.