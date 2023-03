Onderzoek UGent: “Energiecrisis was voor veel Belgen minder zwaar dan cijfers doen uitschijnen”

In het crisisjaar 2022 was de energiefactuur van een gemiddeld gezin “slechts” 17 procent duurder dan in 2018. Dat hebben economen van de Universiteit Gent berekend op basis van de facturen van 930.000 gezinnen. Over het algemeen zijn de energieprijzen dus lang niet voor iedereen zo explosief toegenomen als de officiële cijfers doen vermoeden, klinkt het.

De consumptieprijsindex (die de prijsevolutie van goederen en diensten die gezinnen consumeren meet) baseert zich op de veronderstelling dat de energiefactuur in 2022 maar liefst 81 procent duurder was geworden, zelfs na aftrek van de overheidssteun. Maar die cijfers stroken volgens de economen van de UGent niet met de realiteit.

Volgens hen zijn er drie redenen voor dat verschil. Ten eerste houdt de index alleen rekening met de tarieven van nieuwe energiecontracten, terwijl de meerderheid van de gezinnen een contract met een vast tarief van voor de crisis heeft. Ten tweede gaan de officiële cijfers uit van verbruiksvolumes die dateren van voor de coronapandemie, terwijl er in de praktijk sprake was van lagere verbruiksvolumes. Tot slot worden bepaalde vormen van overheidssteun in de statistieken uitgespreid over de tijd, terwijl gezinnen er in werkelijkheid al van hebben kunnen genieten.

De energiecrisis is voor een grote groep landgenoten met andere woorden veel minder zwaar geweest dan de cijfers doen uitschijnen, klinkt het. Bijna de helft van de gezinnen, zowat 47 procent, betaalde zelfs minder voor energie dan in 2021. Ongeveer 5 procent van de gezinnen kreeg daarentegen wel een stevige factuur en moesten op jaarbasis 1.500 tot 4.000 euro meer betalen dan in 2021. Maar die extreme stijgingen waren volgens de onderzoekers “uitzonderingen”.

Neerwaarts effect

Toch hebben Belgen dankzij de automatische loonindexering voordeel gehad bij de overschatting. Een belangrijk gevolg van de meetfout is dat de consumptieprijsindex in 2022 gemiddeld met 3,3 procent overschat werd, en de gezondheidsindex met 3,5 procent. Op basis van de mediaanfactuur is dat respectievelijk 4,4 procent en 4,7 procent. “Daardoor zijn de lonen en uitkeringen meer gestegen dan het daadwerkelijke koopkrachtverlies”, aldus de economen.

Dat is niet zonder risico, want het omgekeerde effect speelt ook, klinkt het. “Het uitspreiden van de overheidssteun in de statistieken en de daling van energieprijzen in de nabije toekomst kan een neerwaarts effect op de index hebben, terwijl de energiefactuur in de praktijk voor veel gezinnen duurder zal worden en de steun wegvalt. De inflatie in de portemonnee van veel gezinnen zal bijgevolg gedurende een periode hoger zijn dan de statistieken en de loonindexatie, en dat kan tot ongenoegen en sociale spanningen leiden.”

Het forum het Gentse Economisch Inzicht stelt voor om in de toekomst de werkelijke energiefacturen van de gezinnen te gebruiken voor het berekenen van de consumptieprijsindex.