Nog geen basispakket energie ontvangen? Vanaf 23 januari kan je het zelf aanvragen

Wie de energiepremie voor de maanden november en december op 23 januari nog steeds niet gekregen heeft, kan die vanaf dan aanvragen bij de FOD Economie. Het basispakket elektriciteit en gas bestaat uit een korting van maximaal 392 euro voor gas en elektriciteit samen over twee maanden. De energieleverancier stort die normaliter automatisch of trekt ze af van de voorschotfactuur, meldt de FOD.

De federale regering kwam in het licht van de torenhoge energieprijzen met verschillende maatregelen op de proppen voor de consument. Zo wordt het 'basispakket 1' toegekend aan huishoudens die op 30 september 2022 een lopend contract hadden voor gas en/of elektriciteit of dan een collectieve installatie voor gas hadden. De basispremie komt neer op 61 euro per maand voor elektriciteit en 135 euro voor gas.

Enkel variabele contracten voor huishoudelijk gebruik komen in aanmerking. Wie een vast contract heeft, komt enkel in aanmerking als dat afgesloten of hernieuwd werd na 30 september 2021. Wie het sociaal tarief geniet, krijgt de premie niet.

De overgrote meerderheid krijgt de premie automatisch toegekend via de energieleverancier. Soms is dat niet het geval, bijvoorbeeld omdat de klantgegevens bij de leverancier niet overeenkomen met het Rijksregister. Dat kan het geval zijn door een andere spelling van de gegevens, het gebruik van een roepnaam of omdat de code van de teller op een ander adres dan de woonplaats staat.

"Zag je op 23 januari 2023 het eerste basispakket niet verschijnen op je elektriciteits- of gasfactuur terwijl je wel aan alle voorwaarden beantwoordt? Dan kan je vanaf dan bij de FOD Economie een aanvraag doen voor het eerste basispakket", klinkt het. Het aanvraagformulier is dan pas beschikbaar. Aanvragen kan tot en met 30 april, de FOD communiceert er later nog uitgebreid over.

De premie werd intussen verlengd voor januari, februari en maart.

