Net geen jaarpiek voor gasverbruik

Raad van State kritisch voor plannen regering voor overwinst­be­las­ting energiebe­drij­ven

De federale regering wil een belasting heffen op de woekerwinsten van energiebedrijven, maar krijgt huiswerk voor het wetsontwerp dat op tafel ligt. In een advies stelt de Raad van State vast dat de huidige tekst niet juridisch waterdicht is. Dat vertelt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez in zijn verslag dat hierboven te bekijken is.

14 november