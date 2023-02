Miljardeninvesteringen zetten netbeheerder Elia aan tot hogere tarieven

Elia lanceerde dinsdagavond een publieke consultatie richting de marktpartijen over de nettarieven. Meteen schept Elia ook meer duidelijkheid over de investeringen waar het bedrijf voor staat en de kosten die het daarvoor moet aanrekenen. Het is uiteindelijk wel de federale energieregulator CREG die de finale beslissing neemt.

Die federale waakhond keurde vorig jaar al de tariefmethodologie goed. Nu komt Elia dus met een voorstel. De hoogspanningsbeheerder werkt in ons land in een gereguleerde markt en mag de kosten voor de uitbreiding van ons hoogspanningsnet doorrekenen in zijn tarieven. Het is dan aan de CREG om uit te maken of al die kosten wel verantwoord zijn.

6,5 miljard aan investeringen

Wat blijkt nu uit het tariefvoorstel van Elia voor de periode 2024-2027? Wel, de kosten die door de tarieven zouden moeten worden gedekt, stijgen fors: van gemiddeld 760 miljoen euro per jaar in de periode 2020-2023 tot gemiddeld ongeveer 1,35 miljard euro per jaar in deze periode. Dat is een stijging met driekwart. In totaal staan voor 6,5 miljard euro aan investeringen op de agenda.

Dat komt omdat Elia op een “scharniermoment” staat, klinkt het in de publieke consultatie. Er is steeds meer vraag naar groene elektriciteit vanuit de gezinnen en de bedrijven, denk maar aan elektrische wagens en warmtepompen. Tegen 2030 zal de industrie 50 procent meer elektriciteit vragen. Dat vergt allemaal ook investeringen in het hoogspanningsnet. Zo moet de stroom die de windparken op zee produceren aan land worden gebracht, en moet die elektriciteit ook het binnenland in raken. Er moet ook een energie-eiland op zee worden gebouwd, om bijvoorbeeld stroom die elders in de Noordzee wordt geproduceerd te kunnen invoeren.

Dat vertaalt zich in hogere nettarieven, erkent Elia. “Het zijn grote investeringen, die zich echter binnen enkele jaren terugbetalen. De kostprijs van uitstel of vertraging is bovendien vele malen hoger”, aldus de netbeheerder. Elia verwijst naar Nederland, waar sommige bedrijven niet meer kunnen uitbreiden omdat in het verleden te weinig in het net is geïnvesteerd.

Het tariefvoorstel van Elia zou voor een gemiddeld gezin neerkomen op 2 à 3 euro extra per maand, blijkt uit voorlopige cijfers. Het totale aandeel van de transmissiekost in de factuur zou stijgen, maar blijft beperkt tot zo’n 4 procent, klinkt het bij Elia.