Kamercommissie zet licht op groen voor verlenging basispakket energie tot het einde van de winter

Inflatie­spook verliest aan kracht, maar juichen we niet te vroeg? “De weg naar 2 procent is nog zeer lang”

“Het is gebeurd”, zou een bekend quizmaster zeggen. Nadat het inflatiecijfer maand na maand bleef stijgen, is er nu eindelijk een daling. Na de historische piek van 12,3 procent vorige maand, bedraagt de algemene prijsstijging nu 10,6 procent. Is hiermee de weg terug ingezet? Waar blijven we het inflatiespook wel nog voelen? En wat betekent dit voor uw loonindexering? Drie experten laten hun licht schijnen op de zaak.

29 november