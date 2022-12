Is het tijd om mijn gasvoorschot te verlagen? Geldexpert Paul D’Hoore beantwoordt meestgestelde vragen over dalende gasprijs

Volgens D’Hoore kunnen mensen nog wel “een maand of twee”, meer bepaald tot het einde van de winter, wachten met het verlagen van hun voorschot. “Dan hebben we echt zicht op de stabiliteit van de prijzen”, klinkt het. “Maar je kunt het nu al overwegen als je vindt dat je voorschot te hoog is en je moeite hebt om het te betalen”, zegt de expert.

Of de gasprijs nog verder zal dalen, hangt volgens D’Hoore af van twee zaken. Ten eerste is het afwachten hoe hard de winter in Europa wordt, al lijkt dat voorlopig nog mee te vallen. Ten tweede heeft ook de oorlogssituatie in Oekraïne een sterke invloed op de gasprijs. D’Hoore durft wel al voorzichtig te zeggen dat het ergste achter de rug is. De geldexpert verwacht dan ook dat een lichte daling van de gasprijs in de toekomst nog mogelijk is. “Maar we moeten ook niet verwachten dat we terugkeren naar de prijzen van vier à vijf jaar geleden”, benadrukt hij.