Gratis laadpalen bij de supermarkt binnenkort verleden tijd

Onderzoek UGent: “Energie­cri­sis was voor veel Belgen minder zwaar dan cijfers doen uitschij­nen”

In het crisisjaar 2022 was de energiefactuur van een gemiddeld gezin “slechts” 17 procent duurder dan in 2018. Dat hebben economen van de Universiteit Gent berekend op basis van de facturen van 930.000 gezinnen. Over het algemeen zijn de energieprijzen dus lang niet voor iedereen zo explosief toegenomen als de officiële cijfers doen vermoeden, klinkt het.