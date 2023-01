Fors meer klachten over energieleveranciers

Het aantal klachten dat de federale ombudsman en de VREG ontvingen, steeg van 1.054 in het tweede kwartaal naar 1.402 in het derde kwartaal, of een toename met 33 procent.



De klachten gaan onder meer over vertragingen in de facturatie. Problemen met laattijdige energiefacturen slepen al enkele maanden aan, wat zeker in tijden van hoge prijzen tot veel onzekerheid leidt bij consumenten. Andere klassiekers op de klachtenlijst zijn onder meer de onbereikbaarheid van klantendiensten, de omzetting van een vast naar een variabel contract of de aanpassing van voorschotten.