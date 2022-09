Europese gasprijs toch weer boven 200 euro

Aardgasverbruik kan in kubieke meter of in kilowattuur worden uitgedrukt. Op uw factuur staat het gasverbruik in kilowattuur (kWh) - wat is het verbruik in één uur? - terwijl uw meter het geleverde aantal kubieke meter (m³) gas weergeeft. De energiebeurs drukt alles uit in megawattuur = 1.000 kilowattuur. 1 megawattuur energie komt ongeveer overeen met 100 kubieke meter aardgas.