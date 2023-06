Europese gasprijs schiet 22 procent hoger

De aardgasprijs in Europa is vrijdag opnieuw een vijfde duurder geworden. Op de richtinggevende beurs in Amsterdam kostte aardgas vrijdagnamiddag tot 32,9 euro per megawattuur. Aanleiding is enerzijds het warme weer en anderzijds de toenemende concurrentie met Azië.