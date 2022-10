Europese gasprijs op laagste niveau in drie maanden, meer dan halvering sinds eind augustus

Goed nieuws vanop de TTF-beurs, dat is de Nederlandse groothandelsbeurs waarop gas verhandeld wordt en die toonaangevend is voor de Europese gasprijs. Want gisteren sloot de beurs af op 161,95 euro per megawattuur, dat is het laagste punt in meer dan drie maanden. Het is geleden van 1 juli dat de slotkoers van de Europese gasprijs nog onder de 160 euro / MWh zakte. Bovendien gaat het om meer dan een halvering van de koers sinds de enorme en historische piek van eind augustus, toen de beurs op 26 augustus afsloot aan 350 euro / MWh.