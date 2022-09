Europese gasprijs daalt naar laagste niveau sinds eind juli

Energiefac­tuur speelt de mentale gezondheid parten

De energiecrisis met de fors stijgende energiefactuur zorgt voor meer gesprekken over financiële kopzorgen bij Tele-Onthaal. Bovendien speelt niet alleen het financiële. Volgens de hulplijn wegen de geldzorgen ook op de relatie en de gezondheid, of veroorzaken ze eenzaamheid, zo klinkt het donderdag in een persbericht.

15 september