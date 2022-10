“EU-landen zullen gasvolumes voor 15% via groepsaankopen moeten aanschaffen”

De energiecrisis en de strijd tegen de hoge energieprijzen staan donderdag en vrijdag centraal op een nieuwe Europese top. In de aanloop naar die top worden concrete voorstellen van de Europese Commissie verwacht. De week nadien is het dan aan de ministers van Energie om formeel knopen door te hakken. Het blijven immers de lidstaten die de knopen moeten doorhakken.



Een van de pistes om de prijzen te drukken, is het organiseren van groepsaankopen onder de EU-landen. Zij zouden hun gezamenlijke economische gewicht moeten kunnen inzetten om bij leveranciers goede prijzen af te dwingen. Het gaat concreet om gas dat bij het volgende seizoen kan worden gebruikt om de reserves aan te vullen.

Plafond op gasprijs

“Ik denk dat het door de lidstaten aanvaard zou kunnen worden als we zeggen dat 15 procent van de bestelde volumes verplicht in groep moet aangekocht worden door bedrijven die dat gas gebruiken”, zei Reynders. Hij had er net een vergadering met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en andere commissarissen op zitten. Zelf is Reynders bevoegd voor Justitie.

Het meest heikele discussiepunt van de afgelopen weken is de invoering van een plafond op de gasprijs. Veel landen, waaronder ook België, willen een algemeen prijsplafond. Andere, zoals Duitsland, staan op de rem. Zij argumenteren dat leveranciers andere markten zullen opzoeken en dat zo de Europese bevoorradingszekerheid in het gedrang kan komen.

“Evenwicht vinden”

“Wat de gasprijs betreft, gaan we vragen om tot groepsaankopen over te gaan. De lidstaten zeiden dat ze dat vrijwillig wilden doen, maar wij willen dat het verplicht wordt”, zei Reynders.

“Vervolgens moeten we onderhandelen met onze partnerlanden. Noorwegen en de VS verkopen gas aan ons. We kunnen hen toch vragen een inspanning te doen? Zo verkopen de VS hun gas een heel eind boven de prijs in eigen land”, ging Reynders verder. “Maar het debat dat de EU-landen pas echt verdeelt, is de angst om een te lage prijs te zetten en zo de leveringen in gevaar te brengen. We moeten daar een evenwicht in vinden. We gaan de lidstaten overtuigen om op deze weg verder te gaan.”

In een post op Twitter kondigde Von der Leyen even later aan dat de Commissie haar voorstellen dinsdag tijdens het wekelijkse college zal aannemen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.