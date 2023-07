Elia staat voor “enorme infrastructuurinvesteringen” en is grote voorstander van hogere nettarieven

vtwonen Met deze acht tips vermijd je een stinkende vuilnisbak in de keuken

Het is misschien wel één van je minst favoriete spullen in huis: de vuilnisbak. Vaak een doorn in het oog, maar wel essentieel en onmisbaar in de keuken. Het wordt echter vervelend als die gaat stinken… bah! Gelukkig is de oplossing nabij: dit kan je volgens vtwonen.be doen tegen een slecht geurende vuilnisbak.