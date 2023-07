Elia staat voor “enorme infrastructuurinvesteringen” en hamert daarvoor op hogere nettarieven

Elia ziet de energietransitie “sneller dan verwacht” doorzetten. “In mei 2023 hebben windparken en zonnepanelen in de hele EU voor het eerst in één maand meer elektriciteit opgewekt dan energiecentrales op fossiele brandstof. Vergelijkbare vooruitgang wordt geboekt aan de vraagzijde, waar elektrificatie zich verspreidt over de transport-, verwarmings- en industriële sectoren.”

De netbeheerder staat dan ook voor “enorme infrastructuurinvesteringen” en wil daarvoor meer geld in het laatje krijgen. Voor de periode 2024-2027 vraagt Elia zowat 80 procent hogere nettarieven - de tarieven die u betaalt om elektriciteit of aardgas tot bij u thuis te krijgen - en de hoogspanningsbeheerder is daarover in overleg met de CREG.

“In deze context is het van cruciaal belang dat de regulator een fair rendement garandeert, dat het mogelijk moet maken om de tijdige uitvoering van de investeringen in het net te financieren”, benadrukt Elia. “Op dit ogenblik kan er geen vooruitgang worden gerapporteerd.” Volgens een woordvoerster verwacht Elia dat in het najaar schot in het dossier komt.

Duits voorbeeld

In Duitsland, waar Elia via dochter 50Hertz het hoogspanningsnet in het noordoosten van het land beheert, beweegt er wel wat. Daar wil de federale regulator BNetzA de komende jaren afstappen van een vast rendement naar een variabel tarief en een constante risicopremie voor nieuwe investeringen. Voor 2024 zou dat voor Elia betekenen dat het rendement voor belastingen op zou lopen van 5,07 naar 7,09 procent, “een eerste stap” naar de ondersteuning van langetermijninvesteringen.

Alleen al in de eerste helft van 2023 investeerde Elia 299,8 miljoen euro in het Belgische en 521,5 miljoen euro in het Duitse net. De groep rapporteert voor deze periode 1,89 miljard euro aan opbrengsten (-3,2 procent) en een nettowinst van 162,5 miljoen euro (+3,2 procent).